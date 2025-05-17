Силы ливийского ПНЕ открыли стрельбу по демонстрантам в Триполи

Силы ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) открыли стрельбу по демонстрантам в Триполи, есть раненые. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает агентство Libya Press.

По его данным, огонь по демонстрантам был открыт на площади у штаб-квартиры премьер-министра ПНЕ Абдель Хамида Дбейбы. Протестующие продолжают требовать его отставки.

«Вооруженные элементы, связанные с правительством Дбейбы, застрелили протестующего боевыми патронами возле канцелярии премьер-министра и попытались переехать других людей военной техникой», — говорится в заявлении в Telegram-канале агентства.

Ранее, 15 мая, протестующие собрались у здания правительства Ливии. Они требовали отставки премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы на фоне столкновений в городе.

14 мая газета Al Wasat сообщила, что в ряде районов Триполи снова произошли военные столкновения. Жители города выразили опасения, что развитие событий в столице может привести к крупномасштабному конфликту.

Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. На следующий день стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибли не менее шести человек.