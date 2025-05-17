Ефрейтор Крылов сбил украинский дрон «Баба-яга» при помощи беспилотника
Гвардии лейтенант Рустам Гильмияров командовал штурмовой группой Вооруженных сил (ВС) России и получил задачу взять под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Министерстве обороны РФ в пятницу, 16 мая, сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Гильмияров заранее изучил особенности местности и разработал план, предполагающий атаку с фланга. Незаметно приблизившись к позициям ВСУ, российская штурмовая группа перешла в наступление. Неожиданно застигнутый врасплох противник начал отступать, потеряв часть личного состава. Группа Гальмиярова взяла опорный пункт под контроль, но вскоре враг решил предпринять попытку контратаки. Гильмияров руководил обороной, в результате опорный пункт остался под контролем ВС РФ, а группа ВСУ была полностью уничтожена.
Также в Минобороны РФ отметили грамотные действия ефрейтора Павла Крылова, который проводил разведку местности при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), когда заметил приближающийся к российским позициям дрон. Крылов установил, что объект представляет собой гексокоптер «Баба-яга».
Управляя беспилотником, Крылов обошел дрон противника и провел атаку сзади. Вражеский гексокоптер потерял управление и разбился, не причинив вреда российским позициям.
Ранее, 16 мая, в Минобороны РФ сообщали, что старший лейтенант Ярослав Чуносов получил боевую задачу корректировать огонь минометных, артиллерийских и танковых расчетов ВС РФ. Во время проведения разведки по поиску новых целей при помощи беспилотника Чуносов обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ.