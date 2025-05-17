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Министры в ПНЕ Ливии начали подавать в отставку из-за протестов в Триполи

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Фото: ТАСС/STR
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Министры Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии начали просить об отставке из-за нарастающих протестов в Триполи после вооруженных столкновений. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило инфоагентство Reuters со ссылкой на соответствующие заявления.

«Два министра из международно признанного правительства Ливии <…> подали в отставку из Правительства национального единства, возглавляемого Абдель Хамидом Дбейбой, спустя несколько дней после того, как ливийскую столицу потрясли самые ожесточенные за последние годы столкновения», — говорится в публикации.

Среди них министр местного самоуправления Бадр аль-Туми и министр по вопросам жилья и строительства Абу Бакр аль-Гави.

Также, по данным агентства, к числу подавших в отставку министров присоединился министр экономики и торговли Ливии Мохамед аль-Хавидж.

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Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. На следующий день стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибло не менее шести человек.

14 мая газета Al Wasat сообщила, что в ряде районов Триполи снова произошли военные столкновения. Жители города выразили опасения, что развитие событий в столице может привести к крупномасштабному конфликту. 15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информации о пострадавших россиянах при столкновениях в Ливии не поступало.

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