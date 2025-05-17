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В МИД Венгрии обвинили Еврокомиссию в таможенной войне с США

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр в пятницу, 16 мая, заявил, что Еврокомиссия (ЕК) виновна в непредотвращении таможенной войны с США.

Также в венгерском МИДе призвали как можно сильнее снизить пошлины на импорт американского автопрома.

«Эта тарифная война, которая развернулась с Америкой, крайне вредна европейской экономике и особенно венгерской. Мы обвиняем Еврокомиссию в том, что она не начала переговоры с американской стороной вовремя, когда они только начали открыто говорить о введении этих тарифов, за несколько месяцев и лет», — сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он добавил, что в ЕК должны были раньше установить каналы связи с президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее, 12 мая, Трамп назвал торговые отношения США и ЕС отвратительными. Он уточнил, что Евросоюз (ЕС) принуждал американские фармацевтические компании «делать то, что им не нравилось делать». Глава государства добавил, что европейские страны также часто судились с американскими компаниями, при этом прибегая к использованию собственных судей.

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