В МИД Венгрии обвинили Еврокомиссию в таможенной войне с США
Заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр в пятницу, 16 мая, заявил, что Еврокомиссия (ЕК) виновна в непредотвращении таможенной войны с США.
Также в венгерском МИДе призвали как можно сильнее снизить пошлины на импорт американского автопрома.
«Эта тарифная война, которая развернулась с Америкой, крайне вредна европейской экономике и особенно венгерской. Мы обвиняем Еврокомиссию в том, что она не начала переговоры с американской стороной вовремя, когда они только начали открыто говорить о введении этих тарифов, за несколько месяцев и лет», — сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Он добавил, что в ЕК должны были раньше установить каналы связи с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее, 12 мая, Трамп назвал торговые отношения США и ЕС отвратительными. Он уточнил, что Евросоюз (ЕС) принуждал американские фармацевтические компании «делать то, что им не нравилось делать». Глава государства добавил, что европейские страны также часто судились с американскими компаниями, при этом прибегая к использованию собственных судей.