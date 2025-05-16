Южная Корея попросила США отменить пошлины на их товары

Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ан Док Кын попросил чиновника США Джеймисона Грира отменить все таможенные пошлины на южнокорейские товары. Об этом 16 мая сообщило агентство News1 со ссылкой на дипломатов.

«Мы в очередной раз запросили освобождение от всех специфических для страны (взаимных) тарифов и тарифов на продукцию», — сказал министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ан Док Кын в ходе консультаций с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Уточняется, что страны заключили соглашение о свободной торговле.

Представители Южной Кореи и США договорились о проведении следующих «технических переговоров», которые затронут нетарифные ограничения и дисбаланс в торговле. Следующая встреча должна состояться 19 мая в Вашингтоне.

2 мая премьер-министр Хан Док Су, исполняющий в настоящий момент обязанности главы государства, в интервью The Financial Times (FT) заявил об отказе оказывать сопротивление пошлинам на импорт, установленным по указу президента США Дональда Трампа. По его словам, отказ противостоять тарифам мотивирован тем, что страна находится в долгу перед США за оказанную в середине XX века помощь.