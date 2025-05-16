Средства ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) 16 мая в период с 18:40 до 20:30 по мск уничтожено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 18:40 до 20:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — следует из публикации ведомства в Telegram.

В тот же день губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников над морем в Севастополе. Предварительно, БПЛА ВСУ уничтожены над морем на большом расстоянии от берега.