Жители курского Рыльска остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Украинский FPV-дрон повредил трансформатор на электроподстанции в городе Рыльск Курской области, населенный пункт остался без света. Об этом 16 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Из-за аварии произошло отключение электричества в городе и в сельсоветах, а также в поселках Коренево и Глушково, которые запитаны от Рыльской подстанции», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, повреждения трансформатора незначительные. На место ЧП выехали аварийные бригады, власти рассчитывают, что подачу электроэнергии восстановят в ближайшее время.

Днем ранее Хинштейн сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Рыльску. В результате были незначительно повреждены кровля и остекление котельной, а также ограждение спортивной площадки. Никто не пострадал.