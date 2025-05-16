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В посольстве России в Лондоне высказались о заявлении Стармера про переговоры

Посольство РФ в Лондоне: заявление Стармера о переговорах вызывает недоумение
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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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Посольство России в Лондоне раскритиковало высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сделанные на фоне начала российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что Лондон продолжает использовать антироссийскую риторику, которая искажает действительность и препятствует урегулированию конфликта. В заявлении подчеркивается, что обвинения Британии в адрес Москвы в якобы затягивании конфликта выглядят особенно цинично, учитывая роль Лондона в срыве переговоров в 2022 году.

«Британцы — авторы всех эскалационных маневров Запада, начиная с поставок киевской военщине наступательных вооружений и вплоть до применения западных дальнобойных ракетных вооружений по мирным гражданам в глубине территории России», — говорится в комментарии.

Кроме того, инициатива провести переговоры 15 мая в Турции исходила от российской стороны. В ведомстве напомнили, что в 2022 году именно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против диалога и сорвал ранее достигнутые договоренности.

Отдельное «недоумение», как отметили в посольстве, вызвали заявления Стармера о «неприемлемости» российской позиции в Стамбуле. В ведомстве подчеркнули, что Россия ведет переговоры не с Лондоном, поставив под сомнение уместность подобных оценок со стороны британского премьер-министра.

Помимо этого, российская сторона поставила под сомнение искренность мирных намерений британского руководства, указав, что подобные действия лишь мешают прогрессу в переговорном процессе.

Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины
Первый раунд контактов в Стамбуле состоялся — что дальше

В этот же день состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. В нем приняли участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Делегации России и Украины на переговорах 16 мая договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Сообщалось, что встреча была организована во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую Федерацию представила делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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