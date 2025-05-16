Более 65 тыс. жителей Молдавии лишились электроэнергии из-за пожара

Более 65 тыс. жителей Кишинева и семи других городов Молдавии остались без электричества из-за пожара. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе компании-поставщика Premier Energy Distribution.

«Без электричества остались несколько улиц в секторах Буюкань и Петрикань муниципия Кишинев, а также населенные пункты Дурлешть, Трушень, Думбрава, Гидигич, Ватра, Яловень и Кожушна», — написали в Telegram-канале компании.

Сейчас, по данным компании, электричество полностью восстановлено.

Уточняется, что над локализацией пожара работают более 70 пожарных и 13 автомобилей экстренных служб.

В Испании и Португалии 28 апреля произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья. Вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о восстановлении электроэнергии на половине территории страны. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП.