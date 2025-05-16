В США сообщили о начале переговоров о снижении присутствия в Европе в 2025 году
США начнут переговоры со странами НАТО о снижении американского военного присутствия в Европе в 2025 году. Об этом 16 мая во время пресс-конференции в Эстонии сообщил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер.
«Это определенно произойдeт после саммита [НАТО] в Гааге, позднее в этом году мы начнем эти переговоры. <...> Наши союзники готовы сделать это», — приводит его слова агентство Reuters.
Он отметил, что конкретных договоренностей еще нет, но как только они будут достигнуты, начнутся переговоры об изменениях структуры НАТО. Также представитель США добавил, что Соединенные Штаты останутся «великим союзником» и исключил выход страны из состава блока.
Ранее, 23 апреля, газета Politico сообщила, что страны Европы столкнутся с проблемами, если США откажутся от своих обязательств по обеспечению безопасности в этой части света. По данным издания, европейцам не хватает самолетов, грузовых судов и специализированных транспортных средств для перемещения танков и бронетанковых подразделений.
Глава Пентагона Пит Хегсет 9 апреля сообщил, что американская сторона еще не разработала план насчет дальнейшего военного присутствия США в Европе. Он отметил, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.