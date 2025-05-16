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Изъятая у москвича пума успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке

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Фото: пресс-служба зоосада
dzen
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Самец пумы по кличке Геркулес, изъятый у жителя столицы, успешно адаптировался в Московском зоопарке и находится в хорошей физической форме. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба зоосада.

Отмечается, что при жизни с хозяином в квартире у Геркулеса часто случались приступы эпилепсии. Однако с тех пор, как пума переехала в зоопарк, у нее не было ни одного эпилептического эпизода. Сейчас вместе с пищей в миске три раза в день животное регулярно получает лекарства и витаминные добавки, а также участвует в ветеринарных тренингах.

«При оценке его общего состояния специалисты наблюдают положительные изменения. Также можно отметить, что Геркулес поднабрал вес и находится в хорошей физической форме для взрослой пумы», — указано в Telegram-канале зоопарка.

Свободное время Геркулес любит проводить, отдыхая у себя в уголке на соломе или взаимодействуя с киперами. Он активно идет на контакт со всеми специалистами и не избегает людей. Также пума любит и самостоятельные игры со своими игрушками.

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О прибытии в Московский зоопарк самца пумы, который был изъят у жителя района Кунцево, сообщалось 7 марта. Мужчина несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире. Суд Можайского района Москвы привлек хозяина к административной ответственности за содержание редкого и находящегося под угрозой исчезновения животного без документов, а также постановил конфисковать зверя.

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