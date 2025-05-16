Плановый ремонт возобновят на старом Зейском мосту в Благовещенске

В Благовещенске на следующей неделе возобновят плановый ремонт на старом Зейском мосту. Об этом региональный минтранс сообщает в своем Telegram-канале.

«Ремонтные работы будут проводиться в течение двух недель. В это время будет организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА PriamurMedia, работы стартуют в понедельник, 19 мая, и являются плановыми. Дорожники инспектируют состояние переправы регулярно и при необходимости проводят профилактику.

В минтрансе рекомендуют водителям легкового и пассажирского транспорта пересекать Зею по новому мосту, чтобы не создавать пробку.

Ранее в мае сообщалось, что в ближайшее время начнется возведение нового моста через реку Бира в Биробиджане. Он будет автомобильно-пешеходным и обеспечит безопасное движение по городу круглый год. Переправа появится на месте старого сооружения.