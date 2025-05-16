Проект ремонта улицы Борисенко во Владивостоке разработают к декабрю

Во Владивостоке определили подрядчика, который разработает проект капитального ремонта улицы Борисенко и Восточного проспекта. Об этом сообщает городская администрация.

Подрядчиком на работы выбрана компания «Интеркарто». Стоимость контракта с ней в администрации дальневосточной столицы не называют, однако отмечают, что завершить разработку необходимой документации специалисты фирмы должны не позднее 28 ноября 2025 года.

Представители компании совместно со специалистами центра организации дорожного движения (ЦОДД) провели обследование улицы Борисенко на отрезке от улицы 40 лет ВЛКСМ до кольца на улице Сахалинской.

Как пишет ИА PrimaMedia, специалисты уже определили, где появятся новые пешеходные переходы и тротуары, где необходимо установить светофор для трамваев и какие опоры освещения будут заменены. Работы по замене дорожного покрытия пройдут на всем протяжении улицы, также на Борисенко запланировано обновление инженерных сетей.