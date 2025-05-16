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Мединский процитировал Бисмарка и предостерег от попыток обмануть Россию

Мединский: Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть Россию
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Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предупреждал о том, что нельзя обманывать Россию и пытаться что-то у нее украсть. Об этом 16 мая напомнил помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле.

Глава российской делегации обратил внимание на то, что германский канцлер много лет был послом в Российской империи и понимал Россию.

«Вы знаете, Бисмарк <…> всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Помощник президента отметил, что фраза «русские всегда приходят за своим» является очень важным уроком истории для всех.

Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины
Первый раунд контактов в Стамбуле состоялся — что дальше

Мединский ранее в этот день сообщил, что прямые переговоры представителей России и Украины завершились, РФ готова продолжать контакты. Кроме того, каждая из стран подготовит свое видение прекращения огня и детализирует его, добавил он.

До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон по вопросу конфликта на Украине. Они длились около часа.

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