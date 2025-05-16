Гатилов предоставил главе УВКПЧ доказательства притеснений российских СМИ в ЕС

Постпред РФ при отделении Организации Объединенных наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов передал Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) новый документ с примерами преследования российских журналистов в странах Европы. Об этом 16 мая сообщается в Telegram-канале постоянного представительства РФ при ООН в Женеве.

По словам дипломата, в документе приводятся доказательства «систематического подавления свободы слова» в более чем 15 государствах. Упоминаются блокировки российских и русскоязычных СМИ, санкции против редакций и корреспондентов, а также случаи запугивания и давления.

«По сути, это откровенная цензура и подавление альтернативных точек зрения под предлогом борьбы с так называемой дезинформацией», — заявил Гатилов.

Он добавил, что в дипломатической ноте Россия потребовала довести эти факты до сведения Верховного комиссара Фолькера Тюрка и спецдокладчика ООН по вопросу о свободе мнений Ирен Хан. Российская сторона выразила надежду на официальную реакцию ООН.

28 декабря прошлого года Гатилов заявил, что всё больше развивающихся стран поддерживают точку зрения РФ о нарушении прав человека Западом и его союзниками. По его словам, эта тенденция касается в том числе документов по ситуации на Украине, о недопустимости политизации спорта, религиозных свободах, экономических, социальных и культурных правах.