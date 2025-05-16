В Приморье в результате столкновения легкового авто со столбом погиб мужчина
В городе Артем Приморского края в результате столкновения легкового авто со столбом погиб 39-летний мужчина. Об этом региональное УМВД России сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла в пятницу, 16 мая, на 1-м км автодороги Владивосток – Находка – птицефабрика «Михайловская». По данным полиции, водитель Toyota Nadia «не выбрал безопасную скорость движения». Машина вылетела с проезжей части и врезалась в бетонный столб.
В результате ДТП 39-летний автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи, пишет ИА PrimaMedia. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
В этот же день другое смертельное ДТП произошло в Приморье на автодороге А-188. В результате погиб 25-летний водитель мопеда.