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В Ингушетии ищут утонувшего в реке пятилетнего мальчика

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Фото: t.me/mchsri
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В Ингушетии спасатели ищут пятилетнего мальчика, который, по предварительным данным, утонул в реке Сунжа. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

«В 17:15 (местное время, совпадает с мск. — Ред.) в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступила информация о том, что в реке Сунжа сельского поселения Плиево утонул ребенок 2020 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на поиски пропавшего мальчика отправлены 11 человек и три единицы техники. Кроме того, ведомство задействовало беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Шесть детей в возрасте от 10 до 12 лет 28 марта провалились под лед реки Ить в Ярославской области. В МЧС России сообщили, что все смогли выбраться на берег, никто не пострадал.

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