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Мантуров поручил обучить школьных психологов помощи детям с ПТСР

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Первый вице-премьер России Денис Мантуров 16 мая поручил Министерству просвещения и Минздраву РФ организовать обучение школьных психологов для оказания квалифицированной помощи детям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Уточняется, что в рамках встречи с участниками специальной военной операции (СВО) и их семьями, прошедшей при участии первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко и губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, было затронуто множество социальных вопросов, включая психологическую поддержку. Особое внимание уделили помощи детям, чьи семьи пострадали в результате боевых действий.

«По итогам детального обсуждения нюансов этой сложной работы Денис Мантуров дал поручение Министерству просвещения и Минздраву России обеспечить обучение школьных психологов оказанию квалифицированной помощи детям с ПТСР», — указывается на сайте правительства Калининградской области.

Первый вице-премьер также отметил необходимость привлечения специалистов МЧС к данной работе. По его словам, важно обеспечить квалифицированную помощь детям, находящимся в стрессовых состояниях, а также повысить компетенции школьных психологов в данной сфере.

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Научные сотрудники Алексеевской больницы в августе прошлого года в ходе исследования выявили в мозге признаки ПТСР у участников боевых действий. Маркерами патологии оказались значения так называемых взрывных потенциалов мозга, то есть электрического напряжения, которое формируется в органе в ответ на раздражители. Процедура диагностики занимает менее получаса, а ее точность достигает 87%.

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