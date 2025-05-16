Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Сибирцево в Приморье
В Черниговском округе Приморского края в результате пожара, возникшего из-за неосторожности при курении, погиб 48-летний мужчина. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.
Пожар произошел накануне вечером, 15 мая, в двухэтажном частном доме в селе Сибирцево. Тело погибшего мужчины обнаружили прибывшие спасатели.
«В ходе проверки по факту пожара установлено, что очаг пожара находился на кровати, рядом с которой были обнаружены остатки табачных изделий», — рассказал начальник отдела дознания и административной практики по Черниговскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Игорь Колодняк.
Как уточняет ИА PrimaMedia, площадь возгорания составила 1 кв. м. Предварительной причиной в МЧС называют неосторожность при курении.
В ночь на 22 апреля в Башкортостане произошел пожар в одноэтажном доме на две квартиры. В результате погибли 72-летняя женщина и 50-летний мужчина. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.