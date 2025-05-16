На Кубани объявили штормовое предупреждение на 18 мая

Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на воскресенье, 18 мая. Об этом 16 мая сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В течение суток 18 мая местами в Краснодарском крае, исключая Сочи, ожидается комплекс метеорологических явлений в виде ливня, сильного дождя в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 22 м/с», — указывается в Telegram-канале ведомства.

В МЧС добавили, что в Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах Краснодарского края ожидается подъем уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

2 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Известиями» призвал не рассчитывать на высокие температуры в мае, так как положительное отклонение температуры уже прервано. По его словам, среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины будет с большой натяжкой соответствовать климатической норме. Тем не менее к концу месяца весна начнет масштабную подготовку к метеорологическому лету, подчеркнул синоптик.