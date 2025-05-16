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Украина оповестила США о результатах переговоров с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина проинформировала США о результатах переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге.

«Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров», — приводит слова Тихого «РИА Новости».

Кроме того, как сообщает украинское издание «Страна.ua», представитель украинского МИД сообщил, что требования, которые выдвинула Россия, Украина считает «неприемлемыми». Он подчеркнул, что украинская делегация защищала свою позицию в ходе переговоров в Стамбуле.

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В этот же день состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. В нем приняли участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

Сообщалось, что встреча была организована во дворце Долмабахче в Стамбуле. Российскую Федерацию представила делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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