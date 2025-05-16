Политолог объяснил слова Трампа о мире через три недели

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин объяснил заявление президента США Дональда Трампа о возможной стабилизации мировой ситуации в течение двух-трех недель.

В беседе с aif.ru в пятницу, 16 мая, эксперт предположил, что Трамп подразумевал не украинский конфликт, а более широкий международный контекст, несмотря на то что заявление Дональда Трампа прозвучало вскоре после начала переговоров России и Украины в Стамбуле.

«Вполне возможно, что он сказал это не в отношении Украины, а в отношении Китая, так как там были достигнуты соглашения, особенно в сфере электроники», — допустил Блохин.

Кроме того, высказывание американского лидера может быть связано с ослаблением напряженности в других регионах.

Ранее в этот день Трамп выразил уверенность, что мир станет намного безопаснее через две-три недели. Также во время беседы с журналистами он отметил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, как только сможет организовать такой контакт, пишет RT. Также американский лидер попытался спрогнозировать результат переговорного процесса по Украине между Москвой и Киевом. Трамп заявил, что «ничего не произойдет», пока он не встретится с Путиным, отмечает сайт kp.ru.

Кроме того, американский президент заявил, что может позвонить российскому лидеру для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине, сообщает 360.ru.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. До начала переговоров он провел встречу с представителями США.