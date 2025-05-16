Велосипедист погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

В результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском округе погиб мирный житель. Об этом 16 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

От полученных ранений велосипедист скончался на месте. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.

В этот же день в городе Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в результате два мирных жителя пострадали. Им диагностировали осколочные ранения, баротравмы и контузии. Из-за атаки противника было повреждено транспортное средство.