Мединский указал на важность напоминания Украине о договоренностях в Гомеле

Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский 16 мая заявил, что в ходе переговоров было важно напомнить украинской стороне о договоренностях, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года.

«Очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля и как это всё могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», — заявил Мединский.

Он подчеркнул, комментируя подход к переговорам, что исторический опыт свидетельствует о возможности ведения мирного диалога даже в непростых условиях, а предложение вести переговоры только во время перемирия выдвигают только те люди, которые не знают историю.

Мединский ранее в этот день сообщил, что прямые переговоры представителей России с украинской стороной завершились, РФ готова продолжать контакты. Кроме того, каждая из стран подготовит свое видение прекращения огня и детализирует его, добавил он.

До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон по вопросу конфликта на Украине. Их беседа длилась около часа.