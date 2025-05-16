ЦБ снизил критерий дохода для статуса квалифицированного инвестора до 12 млн рублей

Получить статус квалифицированного инвестора в РФ будет проще в связи с решением Центробанка (ЦБ) России понизить необходимый для этого критерий среднего размера годового дохода с 20 до 12 млн рублей. Об этом 16 мая рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

«Да, мы снизили его до 12 млн, и в том нормативном акте, который сегодня был одобрен советом директоров для направления в Минюст, ровно эта цифра», — приводит «РИА Новости» его слова в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Кроме того, для получения указанного статуса уже в 2025 году может быть введен специальный экзамен, который разработают и будут принимать образовательные учреждения. Он даст возможность любому человеку получить статус квалифицированного инвестора, в случае наличия у него достаточного багажа профессиональных знаний в указанной сфере, если он не имеет достаточного дохода, опыта работы на рынке или образования.

Президент России Владимир Путин 13 мая заявил, что у российского бизнеса есть реальные возможности для инвестиций в новых регионах страны — Донбассе и Новороссии, которые отличают благоприятные условия как для сельского хозяйства, так и для развития туризма.

В марте Банк России обновил правила для получения статуса квалифицированного инвестора, сделав их более гибкими. Так, средний годовой доход за последние два года на уровне 20 млн рублей больше не будет единственным критерием. Наличие высшего финансового образования позволит снизить порог до 6 млн рублей при комбинировании с другими условиями. Лица с профильным образованием смогут претендовать на статус при меньших доходах и стоимости активов.