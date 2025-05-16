Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о гибели более 100 человек в секторе Газа из-за ударов ЦАХАЛ
Политика
Оверчук заявил о нацеленности РФ на экономическое сотрудничество с Афганистаном
Мир
Симион заявил о попытке фальсификации второго тура выборов президента Румынии
Мир
В МО Белоруссии заявили о плане укреплять оборону вместе с Россией
Мир
Орбан назвал недопустимыми действия спецслужб Украины против Венгрии
Мир
Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ
Общество
Минюст признал иноагентами видеоблогера Пуркина и журналистку Лученко
Мир
В Польше допустили передачу Украине списанных истребителей МиГ-29
Мир
В Одессе фрагмент памятника Екатерине II закрасили в цвета флага России
Общество
Голикова рассказала о ключевых задачах российской системы здравоохранения
Мир
Фидан сообщил о договоренности Москвы и Киева провести новую встречу
Мир
Белоусов назвал целью учений «Запад-2025» отработку отражения агрессии против СГ
Мир
Украина расторгла соглашение с Россией о таможенном сотрудничестве
Мир
CNN сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина по теме Украины
Мир
Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили развитие отношений РФ и Туркмении
Мир
Делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле
Мир
Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами после переговоров в Стамбуле

ЦБ снизил критерий дохода для статуса квалифицированного инвестора до 12 млн рублей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Получить статус квалифицированного инвестора в РФ будет проще в связи с решением Центробанка (ЦБ) России понизить необходимый для этого критерий среднего размера годового дохода с 20 до 12 млн рублей. Об этом 16 мая рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

«Да, мы снизили его до 12 млн, и в том нормативном акте, который сегодня был одобрен советом директоров для направления в Минюст, ровно эта цифра», — приводит «РИА Новости» его слова в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Кроме того, для получения указанного статуса уже в 2025 году может быть введен специальный экзамен, который разработают и будут принимать образовательные учреждения. Он даст возможность любому человеку получить статус квалифицированного инвестора, в случае наличия у него достаточного багажа профессиональных знаний в указанной сфере, если он не имеет достаточного дохода, опыта работы на рынке или образования.

Рывок акций: как власти пытаются повысить интерес к фондовому рынку
Почему ЦБ стремятся привлечь деньги в инвестиции именно сейчас

Президент России Владимир Путин 13 мая заявил, что у российского бизнеса есть реальные возможности для инвестиций в новых регионах страны — Донбассе и Новороссии, которые отличают благоприятные условия как для сельского хозяйства, так и для развития туризма.

В марте Банк России обновил правила для получения статуса квалифицированного инвестора, сделав их более гибкими. Так, средний годовой доход за последние два года на уровне 20 млн рублей больше не будет единственным критерием. Наличие высшего финансового образования позволит снизить порог до 6 млн рублей при комбинировании с другими условиями. Лица с профильным образованием смогут претендовать на статус при меньших доходах и стоимости активов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025