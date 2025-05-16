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В Польше сообщили о страхе Запада перед сближением России и Украины

Косиняк-Камыш: Запад боится улучшения отношений России и Украины
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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Страны Запада боятся возможности улучшения отношений между Россией и Украиной. Об этом 16 мая сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Это был бы наихудший для нас всех сценарий, если бы Украина <…> начала смотреть в сторону Москвы», — заявил он на встрече министров обороны стран НАТО в Риме.

Он также отметил, что странам НАТО необходимо и дальше поддерживать Украину и сделать так, чтобы Киев и дальше «смотрел на запад».

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15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Западу не нравится самостоятельность России, именно поэтому он хочет ее стратегического поражения. По словам Лаврова, существует множество доказательств того, что западные столицы не стремятся к миру на Украине. Они ведут обсуждения о том, что прекращать «мобилизацию» Европы против России нельзя.

9 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские политики затягивают конфликт на Украине из-за неверно выбранной стратегии и страха понести ответственность. Сийярто отметил, что европейские политики считают, что переговоры о прекращении огня должны начаться только тогда, когда Киев окажется в «сильной» позиции.

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