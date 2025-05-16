Журналиста AP могут лишить прав на известную фотографию времен войны во Вьетнаме

Фотограф агентства Associated Press (AP) Ник Ут может потерять права на свою самую знаменитую фотографию «Napalm girl» («Напалмовая девочка»), на которой изображены ужасы Вьетнамской войны. Об этом 16 мая сообщила газета The Guardian со ссылкой на организацию World Press Photo (WWP).

«World Press Photo приостановила присвоение авторства одной из самых известных фотографий, когда-либо сделанных для прессы, после того, как новый документальный фильм бросил вызов 50-летней общепринятой истории журналистики», — говорится в публикации газеты.

Уточняется, что больше 50 лет, с момента публикации в июне 1972 года, автором «Напалмовой девочки» считался Ут, получивший за это фото Пулитцеровскую премию. Однако после выхода фильма «Стрингер» 2025 года вьетнамо-американского режиссера Бао Нгуйена, в котором утверждается авторство другого фотографа, вьетнамского стрингера канала NBC Нгуена Тханя, WWP приостановил права Ута. В фильме утверждается, что Тхань продал свои фотографии Associated Press.

Указывается, что в этом месяце AP провело внутреннее расследование, в результате которого не нашла доказательств авторства другого фотографа.

«Мы не оставили без внимания ничего, о чем нам было бы известно, и мы сделали это с большим уважением ко всем участникам», — цитирует Guardian вице-президента AP по производству глобальных новостей Дерла Маккраддена.

Ранее, 22 февраля, сообщалось, что AP подало иск в суд против помощников президента США за то, что журналистов редакции лишили доступа к главе государства. Причиной ограничений стал отказ агентства называть Мексиканский залив новым топонимом — Заливом Америки. В AP считают, что своим решением Трамп нарушает конституцию страны, в том числе и первую поправку, гарантирующую свободу слова.