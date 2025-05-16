В Румынии перевернулся грузовик с французскими солдатами

Грузовик НАТО перевернулся на железнодорожном мосту в Румынии, в результате чего пострадали два французских солдата. Об этом 16 мая сообщается на сайте минобороны Румынии.

«В районе моста через железную дорогу в городе Жибля Ноуэ, на объездной дороге города Кэлимэнешть, уезд Вылча, перевернулся грузовик, входивший в состав французской военной колонны. В результате аварии пострадали двое французских солдат», — говорится в сообщении.

Уточняется, что раненым военнослужащим на месте оказали первую помощь. После этого их доставили в больницу города Рымнику-Вылча. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

С 5 по 23 мая в Румынии проходят военные учения НАТО Dacian Spring 2025. В них принимают участие 4 тыс. военных и 913 единиц техники из 10 стран, входящих в состав блока.

26 марта стало известно о гибели четырех американских солдат на военных учениях в Литве. Они по ошибке заехали в болото на ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules, после чего утонули.