Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Мужчина пострадал в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом 16 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Борисовка Борисовского района дрон ВСУ атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта. Пострадал мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавший получил баротравму, его доставили в больницу. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, добавил губернатор, в результате украинской атаки были повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте происшествия.

В этот же день в городе Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль, в результате два мирных жителя пострадали. Им диагностировали осколочные ранения, баротравмы и контузии. Из-за атаки противника было повреждено транспортное средство.