В люксовом пополнении: цены на элитное жилье за год выросли почти на треть

На первичном рынке элитной недвижимости стоимость квадратного метра за год выросла почти на треть, составив 2,1 млн рублей , сообщили аналитики. Эксперты объясняют этот тренд высоким спросом. За год продажи выросли в 2,5 раза, тогда как в других сегментах покупать стали реже, хотя стоимость «квадрата» подросла. О том, кто скупает дорогую недвижимость и зачем, — в материале «Известий».

Как выросла цена на элитное жилье

Средняя стоимость квадратного метра в сегменте элитной недвижимости за год выросла на 27% и превысила 2 млн рублей, сообщили «Известиям» в компании Kalinka Ecosystem по итогам анализа всего московского рынка.

— За последний год цены активно увеличивались практически во всех элитных проектах — как класса делюкс, так и премиум. Это связано как с высоким спросом на такие объекты, так и с появлением новых предложений в дорогих локациях, а также расширением инструментов продаж , — пояснил гендиректор Kalinka Russia Алексей Чумалов.

При этом, по данным агентства недвижимости Est-a-Tet, рост в элитном сегменте выше среднего — 31,7% за год. Как заявил коммерческий директор компании Владимир Моребис, в премиум-классе новостройки за год подорожали на 14,6%, в бизнес-классе — на 13,1%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А по данным девелопера Tekta Group, с мая 2024 года по май 2025-го квартиры в сегменте премиум-класса подорожали на 63,1% и достигли 1,4 млн рублей за квадратный метр. Квартиры делюкс-класса за год стали дороже на 22,3%, а бизнес-класса — на 18,3%.

За год объем продаж квартир в «элитке» вырос в 2,5 раза, посчитали аналитики Tekta Group.

— Интерес к сегменту делюкс объясняется рядом факторов. Среди них — ограниченные возможности инвестирования в фондовые рынки и репатриация капиталов вследствие зарубежных санкций, — отметила коммерческий директор компании Елизавета Севастьянова. — Кроме того, на фоне макроэкономической нестабильности элитная недвижимость стала одним из самых надежных способов сохранения капитала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По всем остальным сегментам столичного рынка в апреле зафиксировано падение спроса.

Наибольшую долю в продажах в апреле этого года занял бизнес-класс — 72% от общего объема, сообщили аналитики компании Whitewill. Средняя цена в этом сегменте составила 542 тыс. рублей за квадратный метр — на 14% выше, чем годом ранее.

— На продажи повлияло снижение выхода на рынок нового предложения, — сказала топ-брокер компании Екатерина Лёвина. — Экспозиция размывается, и, судя по текущей ситуации, существенных объемов в ближайшее время не ожидается.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По ее словам, на фоне падения продаж в других сегментах делюкс оказался в плюсе: спрос удвоился по сравнению с апрелем прошлого года, а средняя цена выросла на 14%.

Рынок элитной недвижимости сейчас очень активный , отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

— Пока была пандемия, новые проекты этот сегмент вообще не пополняли, поэтому до сих пор наращивают объемы, — сказала она. — В условиях экономической нестабильности и колебаний курсов валют «элитка» остается стабильным активом. Кроме того, состоятельные россияне столкнулись с трудностями при выводе капитала после начала СВО.

Что еще пользуется спросом

Рост цен продолжается и в премиальных сегментах загородной недвижимости, отметила руководителя Bn Group (АФК «Система») Ольга Иванова.

— Это можно объяснить выходом нового, более дорогого предложения и «вымыванием» лотов на фоне повышенного спроса, — сказала эксперт. — На вторичном рынке премиальной загородной недвижимости, где многие лоты по-прежнему экспонируются в валюте, в этом году мы наблюдаем коррекцию и снижение цен, вызванное укреплением рубля.

В других, более бюджетных сегментах ситуация непростая после отмены в 2024 году льготной ипотечной программы. Так, согласно данным Frank RG, по итогам марта 2025 года объем выданных ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и готовые дома сократился до 14 млрд рублей. Это примерно на треть меньше февральского показателя и почти в шесть раз уступает аналогичному периоду прошлого года.

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В комфорт- и бизнес-сегментах прирост цены произошел в пределах инфляционного удорожания, отметила директор направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

— Целевая аудитория данных классов чувствительна к цене. Несмотря на качественное изменение новых проектов, то есть появление большего количества сервисов для резидентов, увеличенное остекление, сценарное благоустройство, застройщики жестко контролируют себестоимость проектов, — сказала она.

По данным центра MR Analytics, за последний год средняя цена «квадрата» на первичном рынке Москвы во всех сегментах выросла на 24%. По состоянию на апрель 2025 года стоимость квадратного метра в продаже достигла 683 тыс. рублей. Комфорт-класс вырос на 8% за год, до 352 тыс. за квадратный метр, бизнес-класс — также на 8%, до 516 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Интерес девелоперов и покупателей смещается в сторону бизнес-класса и выше, добавил замгендиректора по продажам и digital-маркетингу MR Леонид Савков. По его словам, в условиях текущей геополитической обстановки капиталы копятся внутри страны.

— То есть премиальная и делюкс-недвижимость становится эффективным инструментом сохранения и приумножения денег, — указал он.

Рынок жилья эконом- и комфорт-классов держится исключительно за счет семейной ипотеки и рассрочек от застройщиков , сказал сооснователь компании BAZA Development Марк Заводовский. Причем в последнее время доля ипотечных сделок растет, что говорит об уменьшении количества свободных денег у клиентов.

— Немалую долю в общих продажах занимают частные инвесторы, которые на старте продаж приобретают лоты по минимальным ценам, — сказал он.

Почему скупают элитную недвижимость

По данным аналитиков, с начала текущего года в Москве не было выведено ни одного нового проекта комфорт-класса , сказала гендиректор «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.

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— Сложившаяся ситуация с ипотечными программами и растущей ключевой ставкой не сильно повлияла на покупателей бизнес- и элит-сегментов, — сказала она. — Покупатели высоких классов приобретают квадратные метры на свободный капитал либо в рассрочку. Возросшие продажи в более дорогих сегментах сигнализируют о продолжающемся спросе на российскую недвижимость.

Сменился и портрет покупателя — появились бизнесмены «новой волны» с деньгами от вновь открытых бизнесов.

— Популярностью стали пользоваться семейные квартиры 150–200 м с хорошей квартирографией и в престижных районах, — добавила эксперт. — Наметился уход от гигантомании, жилье стало более компактным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Высокая покупательская активность в дорогих сегментах жилья обусловлена появлением на рынке новых интересных проектов, «моральным» устареванием элитных проектов, построенных в начале 2000-х, и желанием их владельцев обновить жилье, добавил Владимир Моребис.

Рост продаж и цен на элитную недвижимость в кризис — это не парадокс, а проявление неравномерного распределения капитала и разной логики покупки, полагает руководитель департамента продаж UNIQ Development Валерий Ручий.

— Массовый сегмент больше подвержен зависимости от внешних факторов, в частности от стоимости ипотеки для покупателей. При текущих ставках снижение объемов продаж вполне логичное, — указал он. — В элитном же сегменте на ипотеку приходилось не более 30% сделок, сейчас же почти 100% продаж проходит по рассрочке.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для покупателей квартир в типовых новостройках увеличение стоимости квадратного метра является настоящей проблемой, отметил коммерческий директор девелопера «Сияние» Виктор Тимофеев.

— Другое дело — сегмент премиум-жилья, где тоже дорожают материалы, застройщики ощущают последствия повышения ключевой ставки и удорожания кредитования, но рынок всегда чувствует себя увереннее, а компания может выставлять цены исходя из особенностей и наполнения ЖК, — полагает эксперт.

Дорогую недвижимость скупают без привлечения кредитов — это чаще всего покупки за наличные, в том числе со стороны лиц, возвращающих капитал в Россию или спешащих зафиксироваться в «тихой гавани», считает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Во-вторых, дорогая недвижимость стала восприниматься как альтернативный инструмент сохранения капитала, особенно на фоне ограничений для инвестиций за рубеж, — сказал он.