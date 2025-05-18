В люксовом пополнении: цены на элитное жилье за год выросли почти на треть
На первичном рынке элитной недвижимости стоимость квадратного метра за год выросла почти на треть, составив 2,1 млн рублей, сообщили аналитики. Эксперты объясняют этот тренд высоким спросом. За год продажи выросли в 2,5 раза, тогда как в других сегментах покупать стали реже, хотя стоимость «квадрата» подросла. О том, кто скупает дорогую недвижимость и зачем, — в материале «Известий».
Как выросла цена на элитное жилье
Средняя стоимость квадратного метра в сегменте элитной недвижимости за год выросла на 27% и превысила 2 млн рублей, сообщили «Известиям» в компании Kalinka Ecosystem по итогам анализа всего московского рынка.
— За последний год цены активно увеличивались практически во всех элитных проектах — как класса делюкс, так и премиум. Это связано как с высоким спросом на такие объекты, так и с появлением новых предложений в дорогих локациях, а также расширением инструментов продаж, — пояснил гендиректор Kalinka Russia Алексей Чумалов.
При этом, по данным агентства недвижимости Est-a-Tet, рост в элитном сегменте выше среднего — 31,7% за год. Как заявил коммерческий директор компании Владимир Моребис, в премиум-классе новостройки за год подорожали на 14,6%, в бизнес-классе — на 13,1%.
А по данным девелопера Tekta Group, с мая 2024 года по май 2025-го квартиры в сегменте премиум-класса подорожали на 63,1% и достигли 1,4 млн рублей за квадратный метр. Квартиры делюкс-класса за год стали дороже на 22,3%, а бизнес-класса — на 18,3%.
За год объем продаж квартир в «элитке» вырос в 2,5 раза, посчитали аналитики Tekta Group.
— Интерес к сегменту делюкс объясняется рядом факторов. Среди них — ограниченные возможности инвестирования в фондовые рынки и репатриация капиталов вследствие зарубежных санкций, — отметила коммерческий директор компании Елизавета Севастьянова. — Кроме того, на фоне макроэкономической нестабильности элитная недвижимость стала одним из самых надежных способов сохранения капитала.
По всем остальным сегментам столичного рынка в апреле зафиксировано падение спроса.
Наибольшую долю в продажах в апреле этого года занял бизнес-класс — 72% от общего объема, сообщили аналитики компании Whitewill. Средняя цена в этом сегменте составила 542 тыс. рублей за квадратный метр — на 14% выше, чем годом ранее.
— На продажи повлияло снижение выхода на рынок нового предложения, — сказала топ-брокер компании Екатерина Лёвина. — Экспозиция размывается, и, судя по текущей ситуации, существенных объемов в ближайшее время не ожидается.
По ее словам, на фоне падения продаж в других сегментах делюкс оказался в плюсе: спрос удвоился по сравнению с апрелем прошлого года, а средняя цена выросла на 14%.
Рынок элитной недвижимости сейчас очень активный, отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
— Пока была пандемия, новые проекты этот сегмент вообще не пополняли, поэтому до сих пор наращивают объемы, — сказала она. — В условиях экономической нестабильности и колебаний курсов валют «элитка» остается стабильным активом. Кроме того, состоятельные россияне столкнулись с трудностями при выводе капитала после начала СВО.
Что еще пользуется спросом
Рост цен продолжается и в премиальных сегментах загородной недвижимости, отметила руководителя Bn Group (АФК «Система») Ольга Иванова.
— Это можно объяснить выходом нового, более дорогого предложения и «вымыванием» лотов на фоне повышенного спроса, — сказала эксперт. — На вторичном рынке премиальной загородной недвижимости, где многие лоты по-прежнему экспонируются в валюте, в этом году мы наблюдаем коррекцию и снижение цен, вызванное укреплением рубля.
В других, более бюджетных сегментах ситуация непростая после отмены в 2024 году льготной ипотечной программы. Так, согласно данным Frank RG, по итогам марта 2025 года объем выданных ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и готовые дома сократился до 14 млрд рублей. Это примерно на треть меньше февральского показателя и почти в шесть раз уступает аналогичному периоду прошлого года.
В комфорт- и бизнес-сегментах прирост цены произошел в пределах инфляционного удорожания, отметила директор направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.
— Целевая аудитория данных классов чувствительна к цене. Несмотря на качественное изменение новых проектов, то есть появление большего количества сервисов для резидентов, увеличенное остекление, сценарное благоустройство, застройщики жестко контролируют себестоимость проектов, — сказала она.
По данным центра MR Analytics, за последний год средняя цена «квадрата» на первичном рынке Москвы во всех сегментах выросла на 24%. По состоянию на апрель 2025 года стоимость квадратного метра в продаже достигла 683 тыс. рублей. Комфорт-класс вырос на 8% за год, до 352 тыс. за квадратный метр, бизнес-класс — также на 8%, до 516 тыс. рублей.
Интерес девелоперов и покупателей смещается в сторону бизнес-класса и выше, добавил замгендиректора по продажам и digital-маркетингу MR Леонид Савков. По его словам, в условиях текущей геополитической обстановки капиталы копятся внутри страны.
— То есть премиальная и делюкс-недвижимость становится эффективным инструментом сохранения и приумножения денег, — указал он.
Рынок жилья эконом- и комфорт-классов держится исключительно за счет семейной ипотеки и рассрочек от застройщиков, сказал сооснователь компании BAZA Development Марк Заводовский. Причем в последнее время доля ипотечных сделок растет, что говорит об уменьшении количества свободных денег у клиентов.
— Немалую долю в общих продажах занимают частные инвесторы, которые на старте продаж приобретают лоты по минимальным ценам, — сказал он.
Почему скупают элитную недвижимость
По данным аналитиков, с начала текущего года в Москве не было выведено ни одного нового проекта комфорт-класса, сказала гендиректор «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.
— Сложившаяся ситуация с ипотечными программами и растущей ключевой ставкой не сильно повлияла на покупателей бизнес- и элит-сегментов, — сказала она. — Покупатели высоких классов приобретают квадратные метры на свободный капитал либо в рассрочку. Возросшие продажи в более дорогих сегментах сигнализируют о продолжающемся спросе на российскую недвижимость.
Сменился и портрет покупателя — появились бизнесмены «новой волны» с деньгами от вновь открытых бизнесов.
— Популярностью стали пользоваться семейные квартиры 150–200 м с хорошей квартирографией и в престижных районах, — добавила эксперт. — Наметился уход от гигантомании, жилье стало более компактным.
Высокая покупательская активность в дорогих сегментах жилья обусловлена появлением на рынке новых интересных проектов, «моральным» устареванием элитных проектов, построенных в начале 2000-х, и желанием их владельцев обновить жилье, добавил Владимир Моребис.
Рост продаж и цен на элитную недвижимость в кризис — это не парадокс, а проявление неравномерного распределения капитала и разной логики покупки, полагает руководитель департамента продаж UNIQ Development Валерий Ручий.
— Массовый сегмент больше подвержен зависимости от внешних факторов, в частности от стоимости ипотеки для покупателей. При текущих ставках снижение объемов продаж вполне логичное, — указал он. — В элитном же сегменте на ипотеку приходилось не более 30% сделок, сейчас же почти 100% продаж проходит по рассрочке.
Для покупателей квартир в типовых новостройках увеличение стоимости квадратного метра является настоящей проблемой, отметил коммерческий директор девелопера «Сияние» Виктор Тимофеев.
— Другое дело — сегмент премиум-жилья, где тоже дорожают материалы, застройщики ощущают последствия повышения ключевой ставки и удорожания кредитования, но рынок всегда чувствует себя увереннее, а компания может выставлять цены исходя из особенностей и наполнения ЖК, — полагает эксперт.
Дорогую недвижимость скупают без привлечения кредитов — это чаще всего покупки за наличные, в том числе со стороны лиц, возвращающих капитал в Россию или спешащих зафиксироваться в «тихой гавани», считает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
— Во-вторых, дорогая недвижимость стала восприниматься как альтернативный инструмент сохранения капитала, особенно на фоне ограничений для инвестиций за рубеж, — сказал он.
Кроме того, значительная часть сделок — это переезды из регионов, особенно с севера и востока страны, в более комфортные климатические условия Москвы, Петербурга, Сочи или Казани, добавил эксперт.