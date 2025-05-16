Четыре человека погибли за сутки при обстрелах ВСУ Херсонской области
В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области в течение суток погибли четыре человека. Об этом 16 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Обстрелы противника привели к гибели людей в Великой Лепетихе, Малой Лепетихе, Рыбальче и Забарино», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Сальдо добавил, что украинская армия также атаковала Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Забарино, Кардашинку, Подстепное и Обрывки.
Сальдо 15 мая сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты с помощью беспилотников, в результате чего пострадали три человека. Повреждения получила АЗС, расположенная в Сальково.