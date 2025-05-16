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Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили развитие отношений РФ и Туркмении

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом 16 мая сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в пресс-службе.

В Кремле уточнили, что в ходе диалога были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного стратегического партнерства между Россией и Туркменией.

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В приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности в интересах детей» в Аркадаге 29 марта сказано, что Россия высоко ценит многолетние дружеские отношения между Россией и Туркменией.

Посол РФ в Туркмении Иван Волынкин 10 февраля сообщил об уважении Москвой внешнеполитического курса Ашхабада. Он добавил, что отношения России и Туркмении всегда выстраивались на основе совместной истории, уважения и взаимной выгоды. Он отметил близость подходов двух стран к главным международным и региональным проблемам, а также решимость государств углублять сотрудничество по обеспечению безопасности.

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