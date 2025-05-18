Спрос на грузоперевозки между Россией и Грузией вырос в два раза

В мае 2025 года зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам, следует из данных «Авито Услуг», с которыми ознакомились «Известия» 18 мая.

Наибольший интерес среди россиян за последний месяц вызвало направление между Россией и Грузией — спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился в 2,2 раза по сравнению с маем прошлого года.

Среди российских регионов наиболее стремительный рост спроса к международным грузоперевозкам между Грузией и Россией продемонстрировал Забайкальский край — здесь спрос на услугу вырос сразу в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Волгограде и Новосибирске популярность услуги увеличилась в 3,5 раза. В Воронеже интерес к международной логистике вырос в 2,7 раза, а в Краснодаре — в 2,5 раза.

Стабильный рост интереса к международным перевозкам наблюдается и в направлении одного из ключевых торговых партнеров России — Китая. За год спрос на услуги грузоперевозок между двумя странами увеличился на 21%, что свидетельствует о продолжающемся развитии логистических и деловых связей.

Значительный рост спроса на международные грузоперевозки в направлении Китая зафиксирован в ряде регионов России. В Астрахани и Камчатском крае интерес к таким услугам увеличился в 4,5 раза, в Республике Карелия и Красноярске — в четыре раза, а в Калининграде — в 3,5 раза.

В направлении Армении услуги по международным грузоперевозкам наиболее всего востребованы в Санкт-Петербурге (+55%), Новосибирске (+50%) и Краснодаре (+23%). Отдельно предложение от специалистов по грузоперевозкам в направлении Белоруссии выросло за год в четыре раза.

«Предполагаем, что увеличение спроса на международные грузоперевозки между Россией и соседними странами может быть обусловлено ростом деловой активности, расширением экономических связей с такими странами, как Грузия, Армения, Белоруссия и Китай, а также укреплением национальной валюты, что потенциально делает логистические услуги более доступными для бизнеса», — отметили в пресс-службе «Авито Услуг».

Там добавили, что дополнительным фактором может выступать развитие сектора электронной коммерции, способствующее росту потребности в международной логистике.

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что к началу 2025 года внутрироссийские грузоперевозки стали убыточными. Об этом говорится в письме ассоциации «АвтоГрузЭкс» в правительство. Эксперты отмечают, что это связано с ростом их себестоимости, резким повышением лизинговых платежей, утильсбора и цен на технику, а также с существенным снижением объема доставки и уровня тарифов.