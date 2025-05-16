Бывшего рязанского вице-губернатора Грекова приговорили к 17 годам за взятки

Советский районный суд города Рязани вынес приговор бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову по делу о получении взяток, чиновника приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей. Об этом 16 мая сообщили на сайте прокуратуры региона.

«Осужденный <…> через посредников получал взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство и попустительство по службе при заключении государственных контрактов по закупке медицинского оборудования и расходных материалов для нужд региона. Общая сумма полученных денежных средств составила более 136 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Также Грекова обвиняют в похищении бюджетных средств при покупке комбинированных дорожных машин. Ущерб от его действий оценили в 15 млн рублей.

Бывшему вице-губернатору также запретили занимать должности в государственных органах в течение 12 лет. Его имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства.

Об аресте Грекова стало известно в июле 2023 года.

Греков занимал должность вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017–2021 годах. Должность в январе 2021 года Греков оставил по собственному желанию.