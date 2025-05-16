Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о гибели более 100 человек в секторе Газа из-за ударов ЦАХАЛ
Политика
Оверчук заявил о нацеленности РФ на экономическое сотрудничество с Афганистаном
Мир
Симион заявил о попытке фальсификации второго тура выборов президента Румынии
Мир
В МО Белоруссии заявили о плане укреплять оборону вместе с Россией
Мир
Орбан назвал недопустимыми действия спецслужб Украины против Венгрии
Мир
Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ
Общество
Минюст признал иноагентами видеоблогера Пуркина и журналистку Лученко
Мир
В Польше допустили передачу Украине списанных истребителей МиГ-29
Мир
В Одессе фрагмент памятника Екатерине II закрасили в цвета флага России
Общество
Голикова рассказала о ключевых задачах российской системы здравоохранения
Мир
Фидан сообщил о договоренности Москвы и Киева провести новую встречу
Мир
Белоусов назвал целью учений «Запад-2025» отработку отражения агрессии против СГ
Мир
Украина расторгла соглашение с Россией о таможенном сотрудничестве
Мир
CNN сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина по теме Украины
Мир
Путин и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили развитие отношений РФ и Туркмении
Мир
Делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле
Мир
Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами после переговоров в Стамбуле
Сюжет:

«Ночь музеев» стартует 17 мая. Что нужно знать

17 мая начнется всероссийская акция «Ночь музеев»
0
EN
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет в ночь с 17 на 18 мая по всей России. Кроме музеев, в эту ночь будут работать картинные галереи, арт-пространства и библиотеки. Большинство мест можно будет посетить бесплатно. Как появилась эта акция и как она проходит — в материале «Известий».

Как возникла акция

• Впервые «Ночь музеев» прошла в Германии в 1997 году. Через два года мероприятие организовали во Франции. В России акция впервые прошла в 2002 году по инициативе Красноярского музейного центра. Сейчас это международное событие, в котором принимают участие более 40 стран и свыше 3 тыс. культурных комплексов.

• Общих правил для организации акции нет. Обычно ее проводят в выходные перед Международным днем музеев 18 мая. Сам праздник учредили в 1977 году по инициативе СССР на Генеральной конференции Международного совета музеев.

• Многие страны организуют «Ночь музеев» несколько раз в год. На время проведения «Ночи музеев» посетители могут осматривать экспозиции по единому городскому бесплатному билету, который обычно можно получить при регистрации онлайн. В России на официальном сайте «Ночи музеев» можно выбрать мероприятие и после онлайн-регистрации получить билет.

Почетное собрание: Музеи Московского Кремля показали сокровища царей
Оружейная палата демонстрирует быт российских правителей за 500 лет

• Основная цель акции заключается в привлечении внимания людей к искусству. Ночной и бесплатный формат уже заинтересовал миллионы людей, особенно молодежь, которая предпочитает отдыхать в более позднее время. Кроме того, площадки пытаются развлечь посетителей как привычными экскурсиями, так и концертами с играми. На одну ночь музеи становятся местом встречи, а также способом вырваться из рутины. В прошлом году в России на акцию пришли порядка 350 тыс. человек.

Как пройдет «Ночь музеев» в 2025 году

• В Год защитника Отечества главная тема акции — «Герои». На официальной странице «Ночи музеев» можно будет посмотреть прямые трансляции экскурсий, лекций, мастер-классов и других мероприятий, которые пройдут в российских музеях. Организуют акцию Минкультуры России и портал «Культура.РФ».

• «Ночь музеев» станет единственным временем в году, когда культурные учреждения во многих городах России работают или допоздна, или вообще до самого утра. При этом время работы хоть и будет продлено у всех, но закроют двери музеи в разное время. Чаще всего площадки работают до полуночи или до двух часов ночи. Также отличаются и правила посещения: некоторые мероприятия доступны бесплатно по предварительной онлайн-регистрации, за другие нужно будет заплатить небольшую сумму.

• В столице пройдет несколько сотен мероприятий, большая часть из которых будет посвящена 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Так, в Историческом музее прочитают дневник 17-летнего жителя Ленинграда Владимира Гришина. В своих записях он поделился воспоминаниями о блокадной зиме. В музее «Бородинская битва» организовали масштабную выставку рисунков фронтовых художников.

Игры в престолы: Музеи Кремля вспомнили эпоху дворцовых переворотов
Выставка рассказывает о царях, правивших Российской империей в XVIII веке

• При этом ночью организуют не только экскурсии, но и концерты. Так, рядом с Музеем Москвы состоится «Московский рейв», где пройдет концерт уличной музыки под открытым небом. В Музее космонавтики тоже организуют концерт, но с участием солистов Мариинского и Большого театров. Также летчик-космонавт Антон Шкаплеров проведет экскурсии и расскажет о жизни на космической станции. Кроме того, в эту ночь можно поиграть в пинг-понг в Мультимедиа Арт Музее (МАММ) или пойти в поход-экспедицию в музее-заповеднике «Коломенское».

• Насыщенная программа в «Ночь музеев» ожидается также в Санкт-Петербурге. Артиллерийский музей под открытым небом разместит военно-исторические площадки реконструкторских клубов. На них можно будет увидеть реплики образцов вооружения Красной армии. В Планетарии расскажут о героях, которые в годы Великой Отечественной войны своими исследованиями приближали победу. В Аничковом дворце исполнят романсы Петра Чайковского, а в Музее Анны Ахматовой — шумерские песни в джазовой обработке.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025