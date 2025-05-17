Под высоким давлением

Ежегодно, начиная с 2005 года, 17 мая во всем мире отмечается День борьбы с артериальной гипертонией. Длительное время она считалась возраст-зависимым заболеванием. Но сегодня, к сожалению, можно сказать, что это недооцененная проблема и у молодых людей.

В целом растущая распространенность этого недуга является одной из основных причин смерти и инвалидности в мире — именно с ним связано в общей сложности 9,4 млн смертей в год. А страдают этим заболеванием порядка 1,56 млрд человек. И его глобальное бремя в течение следующих десятилетий будет только усиливаться.

Артериальная гипертония, вопреки расхожему мнению, в большинстве случаев протекает без каких-либо симптомов. Многие годы можно жить, не испытывая никакого дискомфорта и не подозревая о наличии заболевания. Именно поэтому повышенное давление называют немым убийцей.

Существует ряд факторов, которые могут подвергнуть людей повышенному риску развития болезни в молодом возрасте. Это, например, наследственность — если у родителей или близких родственников диагностирована гипертония. Кроме того, ее возникновение может быть связано с хронической болезнью почек, чрезмерным употреблением соли, низкой физической активностью, избыточным весом, курением, чрезмерным употреблением алкоголя.

Частота диагностики гипертонии у молодых людей ниже, чем среди людей среднего и старшего возраста. Причина, вероятно, в низкой осведомленности молодых людей об этой опасности, их пренебрежении здоровьем. И сейчас исследования показывают, что у молодых людей с гипертонией более высокие показатели курения, ожирения, дислипидемии (нарушение липидного обмена в организме, следствием которого становится развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний) и чрезмерного потребления соли, чем у населения в целом.

Из-за отсутствия серьезных симптомов и потенциально смертельных последствий крайне важно регулярно контролировать артериальное давление, даже если вы чувствуете себя хорошо и не находитесь в группах повышенного риска. Если вы зафиксировали подъем давления, обратитесь к кардиологу — он определит ваши дальнейшие действия.

Изменение образа жизни, контроль массы тела и регулярная физическая активность могут быть достаточными для людей с высоким артериальным давлением и легкой гипертонией. Эти меры всегда рекомендованы и людям, получающим медикаментозную терапию, — они могут помочь снизить дозы препаратов. Важным для предотвращения гипертонии изменением в образе жизни является снижение в рационе поваренной соли. Максимальная суточная доза ее для здорового человека должна составлять не более 5 г, а для больных гипертонией она ниже.

Рекомендуется соблюдать диетический подход к предотвращению этой болезни — то есть следить, чтобы в рацион питания входили продукты с пониженным содержанием общего жира, натрия, насыщенных жиров. Кроме того, стоит включить в рацион питания больше фруктов, овощей, обезжиренных молочных продуктов, а также еды, обогащенной кальцием, магнием, калием.

В мировом масштабе гипертония занимает третье место среди шести основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, это один из традиционных факторов риска развития инсульта. Заболевание является причиной около 20% всех ишемических инсультов и более половины случаев кровоизлияния в мозг. Спонтанные кровоизлияния развиваются, как правило, у трудоспособного населения, и в большинстве случаев пациент не подозревал и не придавал значения симптомам.

Некорректируемое течение заболевания приводит к хроническому повреждению и необратимому изменению сосудов головного мозга, что, в свою очередь, приводит к болезни малых сосудов. Проявлением болезни малых сосудов на фоне гипертонии является ранняя сосудистая деменция, сосудистый паркинсонизм, которым занимаются врачи-неврологи. Как правило, пациент обращается с неврологическими симптомами в поздней стадии гипертонии, когда уже произошли необратимые изменения в сосудах.

Автор — заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Федерального центра мозга, врач-невролог, кандидат медицинских наук

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