Реклама
Прямой эфир
Мир
Два человека погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь и до +22 градусов в Москве 17 мая
Мир
В Чикаго выставили на аукцион дом детства папы римского Льва XIV за $250 тыс.
Общество
Суд рассмотрит дело о гибели пяти рабочих на заводе в Орловской области
Армия
Российские военнослужащие рассказали об освобождении Вольного Поля в ДНР
Мир
На Украине начнут доставлять в ТЦК ограниченно годных к службе
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил украинские реактивные снаряды РСЗО HIMARS
Мир
NBC узнал о планах США по переселению палестинцев в Ливию
Мир
В ЦАХАЛ сообщили об успешном перехвате запущенного с востока дрона
Мир
Трамп не исключил введение санкций против России
Мир
Орбан призвал лидеров Европы начать вести диалог с Путиным
Мир
Трамп опроверг заявление о неполной вовлеченности РФ в переговоры по Украине
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ
Мир
Силы ливийского ПНЕ открыли стрельбу по демонстрантам в Триполи
Армия
Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили опорник и военную технику ВСУ
Общество
Изъятая у москвича пума успешно адаптировалась к жизни в Московском зоопарке
Мир
В Боливии полиция применила слезоточивый газ против сторонников экс-президента

Россияне перечислили преимущества использования нейросетей

Исследование: 72% россиян считают, что ИИ помогает повысить их эффективность
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Среди опрошенных россиян 72% считают, что ИИ-ассистенты помогают экономить время на рутинных задачах и повышают личную эффективность. Еще 18% отметили финансовую выгоду от автоматизации — благодаря нейросетям опрошенным удается выполнять больший объем работы, в том числе брать дополнительные фриланс-заказы. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 17 мая.

При этом 10% опрошенных пока не заметили ощутимой пользы от использования инструментов искусственного интеллекта.

Около 26% респондентов активно используют нейросети, 59% знают о них, но пока не применяют, а 15% впервые услышали о ИИ-сервисах во время опроса. Пользователи чаще всего задействуют ИИ-сервисы для генерации текстов и сценариев (39%), создания визуального контента, включая видео и презентации (25%), аналитики и работы с таблицами (17%), а также для программирования и автоматизации процессов (10%). Еще 8% респондентов используют нейросети для других задач — планирования, подготовки отчетов.

В геометрическом прогрессе: Россия должна стать лидером по масштабу применения ИИ
На конференции AI Journey Путин предрек революцию в нескольких сферах и узнал, как GigaChat ускорила обработку обращений на прямую линию

Вместе с тем 21% сообщил, что оформил хотя бы одну платную подписку на ИИ-сервисы. Около 7% респондентов оплачивают два и более инструментов, тогда как 72% предпочитают пользоваться бесплатными версиями — их функционала вполне хватает для рабочих и личных задач.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI. Художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды чаще всего используют ИИ для генерации идей и новых концепций.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025