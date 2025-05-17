Россияне перечислили преимущества использования нейросетей

Среди опрошенных россиян 72% считают, что ИИ-ассистенты помогают экономить время на рутинных задачах и повышают личную эффективность. Еще 18% отметили финансовую выгоду от автоматизации — благодаря нейросетям опрошенным удается выполнять больший объем работы, в том числе брать дополнительные фриланс-заказы. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 17 мая.

При этом 10% опрошенных пока не заметили ощутимой пользы от использования инструментов искусственного интеллекта.

Около 26% респондентов активно используют нейросети, 59% знают о них, но пока не применяют, а 15% впервые услышали о ИИ-сервисах во время опроса. Пользователи чаще всего задействуют ИИ-сервисы для генерации текстов и сценариев (39%), создания визуального контента, включая видео и презентации (25%), аналитики и работы с таблицами (17%), а также для программирования и автоматизации процессов (10%). Еще 8% респондентов используют нейросети для других задач — планирования, подготовки отчетов.

Вместе с тем 21% сообщил, что оформил хотя бы одну платную подписку на ИИ-сервисы. Около 7% респондентов оплачивают два и более инструментов, тогда как 72% предпочитают пользоваться бесплатными версиями — их функционала вполне хватает для рабочих и личных задач.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI. Художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды чаще всего используют ИИ для генерации идей и новых концепций.