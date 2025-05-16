Кардиолог назвала неочевидные причины появления гипертонии

Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер рассказала о неочевидных причинах возникновения гипертонии.

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 16 мая, врач назвала гипертонию одним из главных факторов риска развития осложнений сердечно-сосудистой системы.

По ее словам, 40–42% взрослого населения имеют повышенные показатели артериального давления. Хотя и принято говорить, что нормально с взрастом иметь повышенное артериальное давление, но это плохо, это указывает на старение сосудов, подчеркнула Глезер.

Она отметила, что люди должны придерживаться нормальных цифр давления — показатель со 140 мм ртутного столба уже считается гипертонией.

Возникать гипертония может по разным причинам. В частности, играет роль генетика, образ жизни человека, физическая нагрузка и переедание.

«Если у родителя есть гипертония, то вероятность того, что его ребенок будет иметь повышенное давление, повышается. Поэтому в семье очень рано должна начинаться профилактика», — рассказала врач.

Глезер посоветовала вести дневник, потому что от погоды может зависеть уровень давления.

Также 16 мая главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин предупредил об опасности курения при гипертонии. По его словам, попадая в кровь, никотин сужает кровеносные сосуды, повышая тем самым артериальное давление, отмечает 360.ru. Сочетание гипертонии и курения увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в десятки раз.

В этот же день врач Екатерина Демьяновская рассказала, что гипертоническая болезнь часто протекает бессимптомно, особенно на ранних стадиях. По ее словам, пациент может не ощущать никаких признаков болезни, несмотря на то что давление стабильно поднимается выше нормальных значений, пишет RT. На этом фоне повреждаются почки, сердце, головной мозг и сетчатка глаз, потому важно контролировать давление, даже если ничего не беспокоит.

В конце апреля врач-кардиолог Анастасия Малай в разговоре с «Известиями» рассказала об опасных осложнениях гипертонии. По ее словам, одним из самых серьезных осложнений артериальной гипертензии является инфаркт миокарда. Высокое давление приводит к перегрузке сердца, что может вызвать его гипертрофию (увеличение мышечной массы) и снижению эффективности работы.