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Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В пятницу и выходные дни (16–18 мая) Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах в Москве, Ивановской области, Калужской области, Кировской области, Пензенской области, Ульяновской области, Смоленской области и других регионов страны.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. «Сплошные» проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления спиртных напитков, проводятся в выходные дни автоинспекторами на постоянной основе.

«Езда в состоянии опьянения недопустима: этот ставит под угрозу жизнь и здоровье как самого водителя, севшего в нетрезвом виде, так и его пассажиров, а также других участников дорожного движения. Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от медицинского освидетельствования, влекут за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность.

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Также 16 мая Госавтоинспекция сообщила, что в Москве в связи с проведением спортивных мероприятий будет ограничено движение на Садовом кольце и ряде улиц. Дороги будут закрыты в разное время с 17 по 19 мая.

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