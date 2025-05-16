Украина расторгла соглашение с Россией о таможенном сотрудничестве

Украина прекратила действие соглашения с Россией о взаимодействии в таможенной сфере. Об этом 16 мая сообщил представитель украинского кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах прекратило свое действие», — говорится в публикации канала.

Документ был подписан 24 июня 1993 года в Киеве.

После начала конфликта на Украине Киев денонсировал целый ряд двусторонних соглашений с РФ в различных сферах. В частности, денансированы были документы об избежании двойного налогообложения и о параллельной работе энергетических систем.