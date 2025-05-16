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Мирошник указал на попытку Киева получить передышку путем переговоров в Стамбуле

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украина пыталась добиться передышки на линии боевого соприкосновения путем участия в переговорах в Стамбуле, однако не получила ее. Об этом 16 мая сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Директивы [президента Украины] Владимира Зеленского, которые он дал своим представителям на переговорах в Стамбуле, были изначально нацелены не на мирное урегулирование, а на поиск передышки для перевооружения и перегруппировки своих войск. На переговорах они этого не получили», — сообщил он ТАСС.

Мирошник также отметил важность договоренности об обмене пленными в формате 1000 на 1000. Он назвал это соглашение долгожданным гуманитарным актом.

Дипломат также сообщил, что сейчас приоритетно создание содержательных проектов договоров, которые лягут в основу возможного мирного урегулирования.

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Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле начались ранее в этот день. Российская делегация состоит из помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.

По итогам переговоров Мединский сообщил, что стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000. Также украинская сторона предложила провести переговоры между лидерами государств, и Россия приняла этот запрос к сведению. Кроме того, каждая из стран подготовит свое видение возможного прекращения огня и детализирует его.

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