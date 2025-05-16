Автомобиль загорелся на Садовом кольце в Москве
В Москве на Садовом кольце произошло возгорание автомобиля. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба столичного дептранса.
«На внешней стороне Садового кольца <...> произошло возгорание легкового автомобиля», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, в настоящее время движение в районе происшествия перекрыто.
Автомобиль загорелся 8 мая на дублере Калужского шоссе в районе поселка Сосенское в Новой Москве. Тогда на месте работали оперативные службы города. Все подробности произошедшего также уточнялись.