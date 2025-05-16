Мужчина получил ранение при взрыве боеприпаса в Курской области
В селе Любимовка Большесолдатского района Курской области 57-летний мужчина пострадал в результате взрыва во время уборки территории склада. Об этом 16 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Мужчина убирал территорию склада, подобрал взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках», — уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врачи диагностировали осколочное ранение и минно-взрывную травму правой руки. Медикам пришлось ампутировать один из пальцев.
«Мужчина в состоянии средней степени тяжести, сейчас он под наблюдением врачей, которые оказывают всю необходимую помощь», — дополнил врио губернатора.
Хинштейн также напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и не трогать подозрительные предметы.
Ранее в этот день в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль пострадали два мирных жителя. Пострадавшие сами обратились в местную больницу. Там им диагностировали осколочные ранения, баротравмы и контузии.