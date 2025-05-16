Минюст признал иноагентами видеоблогера Пуркина и журналистку Лученко
Видеоблогера Дмитрия Пуркина, журналистку Ксению Лученко и правозащитницу Лутфие Зудиеву внесли в реестр иностранных агентов. Об этом 16 мая сообщили на сайте Министерства юстиции России.
«Пуркин <...> распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и выступал против специальной военной операции на Украине.
Помимо Пуркина, в список иноагентов с аналогичными обвинениями были включены Лученко и Зудиева, а также международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей», общественно-политическое движение «Европейский Петербург» и организация «Земский съезд».
25 апреля Минюст признал иноагентами музыканта Васю Обломова (настоящее имя — Василий Гончаров) и экоактивиста Владимира Сливяка. Кроме того, в перечень иноагентов попали предприниматели Николай Смагин, Константин Сусолкин и спортсмен Дмитрий Чернышев.