Число погибших в ДТП на МКАД сократилось на 36%
Число погибших в ДТП на МКАД в 2025 году сократилось на 36%. Об этом 16 мая в своем Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.
По данным дептранса, в январе – апреле текущего года в дорожных авариях на МКАД погибли девять человек, тогда как в прошлом году за этот же период число жертв достигло 14.
Таких результатов удалось достичь благодаря ряду мер, отметили в департаменте. Это установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, изменение организации дорожного движения на опасных участках, работа системы видеоаналитики с искусственным интеллектом для контроля за ситуацией на МКАД и прочее.
Ранее в этот день сообщалось, что Минфин РФ в восемь раз увеличил прогноз по сборам средств, полученных с нарушителей правил дорожного движения. В текущем финансовом году этот показатель может составить 52,8 млрд рублей вместо прогнозируемых изначально 6,4 млрд рублей.
Также 16 мая Госавтоинспекция сообщила, что в Москве в связи с проведением спортивных мероприятий будет ограничено движение на Садовом кольце и ряде улиц. Дороги будут закрыты в разное время с 17 по 19 мая.