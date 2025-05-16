В России увеличится число новых магазинов
В России увеличится число новых магазинов в 2025 году. Показатель вырастет на 15–20%, заявили в Союзе торговых центров. Ассортимент расширят известные бренды одежды и косметики, передает телеканал «Известия».
На отечественном рынке также появятся и молодые торговые марки, отметили дистрибьюторы. Такая тенденция связана с ростом покупательной способности россиян, добавили предприниматели.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.