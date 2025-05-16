25 мая в рамках Кавказского инвестиционного форума – 2025 состоится Молодежный день — тематическая программа, объединяющая образовательные, проектные и диалоговые форматы для студентов, молодых специалистов, предпринимателей и представителей бизнеса. Мероприятия Молодежного дня пройдут на площадке МВЦ «МинводыЭКСПО» и станут пространством для обсуждения будущего региона в контексте молодежной повестки. В приоритетах развития России на ближайшие годы формирование будущего страны и общества, которое тесно связано с поддержкой деятельности молодых ученых, специалистов, предпринимателей. Важным шагом на пути реализации этой концепции национального развития стал Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от 8 мая 2024 года № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». Кроме того, с целью достижения национальных целей развития России тема молодежи является одной из ключевых на международных мероприятиях. Программа молодежных дней традиционно занимает важное место в программах форумов Фонда Росконгресс.

Все сессии Молодежного дня Кавказского инвестиционного форума – 2025 будут проходить в конструктивном диалоге между участниками, экспертами, государственными органами и бизнес-сообществом, что позволит выработать конкретные шаги для поддержки молодежного предпринимательства, развития высокотехнологичных отраслей и улучшения инвестиционной привлекательности Северного Кавказа. С полной программой Молодежного дня можно ознакомиться на сайте Кавказского инвестиционного форума. Организатор КИФ — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Оператором Молодежного дня КИФ выступает «Благотворительный фонд «Надежная смена».

«Сегодня, когда перед нами стоит цель интеграции инновационных решений в экономику и социальную жизнь региона и страны, мы видим, что сила в молодом поколении. Важно, чтобы участники Молодежного дня получили на форуме не только новые знания, но и с ощущение, что каждый их шаг может стать частью большого пути. Наша задача — создать для молодежи пространство, где они смогут быть услышанными», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Одним из ключевых событий станет хакатон, в ходе которого участники разработают проекты по трем актуальным направлениям. На треке «Умный Кавказ: Инновации для устойчивого развития» молодым людям предстоит предложить решения для умных городов, экологически чистых технологий и устойчивого развития региона.

Другое направление хакатона — «Технологии для туризма: открываем Кавказ миру». Это идеи, направленные на использование современных технологий для улучшения туристического опыта: создание мобильных гидов, систем бронирования и виртуальных туров, которые позволят раскрыть красоты и богатство Кавказа.

Участники, выбравшие трек «Образование и технологии: Новые горизонты для Кавказа», займутся разработкой образовательных платформ, интерактивных учебных материалов и решений для дистанционного обучения.

«Молодежный день Кавказского инвестиционного форума объединит более 900 студентов и молодых специалистов из 15 стран, — рассказал директор фонда «Надежная смена» Артем Королев. — Программа Молодежного дня посвящена теме «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее» и основана на мультидисциплинарном подходе, который сочетает в себе образовательные интенсивы и обсуждение актуальных вопросов в рамках круглых столов и панельных дискуссий».

Ярким элементом форума станет пленарная сессия «От мечты к успеху», на которой молодые предприниматели представят свои бизнес-идеи в формате, напоминающем TED Talks. Механика сессии предполагает три раунда выступлений, после которых зрители смогут проголосовать за наиболее успешные и перспективные проекты. Победитель этой сессии получит титул «Бизнес-лидер будущего».

На Конкурсе молодежных стартапов студенты и молодые специалисты представят экспертам проекты в перспективных направлениях: развитие малых территорий, туризм, аграрная промышленность, экология региона, сохранение исторической памяти и другие.

На круглом столе «Самореализация молодежи Северного Кавказа: проблемы и перспективы» представители образования, бизнеса и государства в формате диалога обсудят вопросы, связанные с перспективами развития молодежи в регионе и интеграцией молодых людей в бизнес-сообщества.

Также в программе форума предусмотрены круглые столы и панельные дискуссии, касающиеся актуальных вопросов, таких как самореализация молодежи на Северном Кавказе, цифровизация исторической памяти к 80-летию Победы и инновации в образовании и науке. Участники смогут обсудить ключевые проблемы и предложения для развития региона и предложить рекомендации для создания благоприятных условий для молодежи, учитывая культурные и социальные возможности.

Важную часть программы составят воркшопы, организованные в сотрудничестве с крупными компаниями и государственными учреждениями. Участники смогут научиться правильно презентовать свои идеи, развивать креативное мышление и работать над созданием эффективных бизнес-решений. Воркшопы помогут участникам улучшить свои навыки общения, научиться управлять вниманием аудитории и развивать уверенность в себе.

Завершится Молодежный день Кавказского инвестиционного форума торжественным награждением победителей и призеров проектов, которые показали лучшие результаты. Все участники, достигшие высоких результатов, получат заслуженные награды и признание за вклад в развитие молодежных инициатив и бизнес-решений для региона.

Следить за новостями Кавказского инвестиционного форума можно на официальном сайте мероприятия: forumkavkaz.org, в социальных сетях «Телеграм» и «ВКонтакте».