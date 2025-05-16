Названы самые популярные б/у иномарки за 2 млн рублей
Самой распространенной иномаркой по цене до 2 млн рублей в предложении на вторичном рынке в России является семилетняя Kia Optima. Об этом 16 мая сообщило аналитическое агентство «Автостат», которое составило рейтинг по количеству объявлений о продаже таких машин.
Среди более возрастных машин наиболее распространены восьмилетние Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Mazda 6 и Volkswagen Passat.
Среди «молодых» автомобилей в сегменте около 2 млн рублей лидируют пятилетняя Skoda Octavia и шестилетняя Hyundai Sonata.
Средняя цена подержанного легкового автомобиля в целом по рынку в апреле 2025 года составила 1,47 млн рублей. Это на 0,6%, или на 9,5 тыс. рублей, меньше по сравнению с показателем марта, подсчитали аналитики.
Ранее в этот день сообщалось, что в ряде регионов России средние цены популярных пятилетних автомобилей с пробегом заметно ниже, чем в других. Так, средняя цена пятилетней Lada Vesta в России составляет 1,06 млн рублей. При этом, к примеру, в Новосибирской области автомобиль можно приобрести в среднем за 949 тыс. рублей (–10,5%).
Накануне стало известно, что средняя цена нового российского автомобиля в апреле 2025 года достигла 1,48 млн рублей, что на 54,8% больше, чем в феврале 2022 года. Средняя цена на подержанный российский автомобиль не старше 20 лет в апреле 2025 года составила 0,6 млн рублей, что на 26,1% больше, чем в феврале 2022-го.