РФС оштрафовал главного тренера ФК «Спартак» за оскорбительное поведение
Главный тренер московского футбольного клуба (ФК) «Спартак» Деян Станкович оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительное поведение. Об этом 16 мая сообщил журналистам председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
«Мы приняли решение за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперника, которое не повлекло удаления и не указано в протоколе матча, оштрафовать главного тренера Станковича на 250 тыс. рублей», — заявил он.
По словам Григорьянца, тренер «Спартака» показал «жест пересчета купюр», что было неуместно и непрофессионально. Сам Станкович не признал, что показывал именно такой знак, уточнил глава КДК РФС.
Накануне «Спартак» проиграл клубу «Ростов» со счетом 2:1. У «Ростова» отличились полузащитник Кирилл Щетинин (31-я минута) и нападающий Николай Комличенко (78-я). Единственный гол «Спартака» сумел забить нападающий Ливай Гарсия на 76-й минуте матча.