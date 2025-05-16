Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о гибели более 100 человек в секторе Газа из-за ударов ЦАХАЛ
Политика
Оверчук заявил о нацеленности РФ на экономическое сотрудничество с Афганистаном
Общество
В Бразилии сообщили о вспышке птичьего гриппа на ферме
Мир
В МО Белоруссии заявили о плане укреплять оборону вместе с Россией
Мир
Москва и Киев договорились представить свои варианты прекращения огня
Мир
Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ
Спорт
РФС оштрафовал главного тренера ФК «Спартак» за оскорбительное поведение
Мир
В Польше допустили передачу Украине списанных истребителей МиГ-29
Мир
Мединский сообщил о завершении переговоров с украинской стороной
Общество
Голикова рассказала о ключевых задачах российской системы здравоохранения
Мир
Умеров заявил об обсуждении обмена пленными с РФ по формуле «1000 на 1000»
Мир
Белоусов назвал целью учений «Запад-2025» отработку отражения агрессии против СГ
Общество
Власти Москвы объяснили решение не возвращать отопление на время похолодания
Мир
CNN сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина по теме Украины
Мир
В ГД ответили на слова Трампа о сроках наступления мира
Мир
Делегации России и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле
Мир
В ЕС заявили о намерении отпугнуть инвесторов от проектов «Северных потоков»

РФС оштрафовал главного тренера ФК «Спартак» за оскорбительное поведение

0
EN
Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Главный тренер московского футбольного клуба (ФК) «Спартак» Деян Станкович оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительное поведение. Об этом 16 мая сообщил журналистам председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперника, которое не повлекло удаления и не указано в протоколе матча, оштрафовать главного тренера Станковича на 250 тыс. рублей», — заявил он.

По словам Григорьянца, тренер «Спартака» показал «жест пересчета купюр», что было неуместно и непрофессионально. Сам Станкович не признал, что показывал именно такой знак, уточнил глава КДК РФС.

Ремонт провала: спасет ли «Спартак» сезон победой в Кубке
Красно-белые будут биться за выход в Суперфинал с «Ростовом», а «Зенит» — с ЦСКА

Накануне «Спартак» проиграл клубу «Ростов» со счетом 2:1. У «Ростова» отличились полузащитник Кирилл Щетинин (31-я минута) и нападающий Николай Комличенко (78-я). Единственный гол «Спартака» сумел забить нападающий Ливай Гарсия на 76-й минуте матча.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025