Умеров заявил об обсуждении обмена пленными с РФ по формуле «1000 на 1000»

Министр обороны Украины Рустем Умеров 16 мая заявил журналистам, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обсудили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

«В Стамбуле с российской стороной обсуждали обмен [пленными] в формате 1000 на 1000», — приводит его слова украинский канал «Мы — Украина».

Умеров добавил, что стороны ведут работу над «другими модальностями» обмена.

Кроме того, украинский министр обороны подчеркнул, что делегаты Киева на переговорах обсуждали прежде всего прекращение огня.

Позднее в тот же день информацию о запланированном обмене пленными в формате 1000 на 1000 подтвердил глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что это произойдет в ближайшие дни.

Переговоры делегаций России и Украины начались во дворце Долмабахче в Стамбуле 16 мая. Диалог между представителями стран продлился около 1 часа 50 минут. По информации СМИ, перед переговорами Мединский также провел встречу с представителем американского Госдепартамента Майклом Энтоном.